Riqualificazione strade, al via una serie di progetti. Ecco le strade interessate

Approvati dalla Giunta comunale i progetti di riqualificazione di otto strade cittadine con interventi di riqualificazione straordinaria. I tratti di viabilità interessati dalle opere di completo rinnovamento sono via di Rinaldi tra via delle Fonti e la località Casarsa, via delle Nazioni Unite tra le rotonde Primo maggio e 17 marzo, via Poccianti in corrispondenza con largo Macchiaioli, via Pisana tra via della Pieve e via di Castelpulci, via Donizetti tra via Rialdoli e via dell’Acciaiolo, i vialetti d’accesso alla scuola XXV Aprile di Vingone e viale Europa per quanto riguarda il consolidamento della scarpata e il ripristino del marciapiede.

“Andiamo a riqualificare tratti particolarmente importanti e utilizzati della rete viaria cittadina, con interventi diffusi nei quartieri – dice l’assessore alle Opere pubbliche e Vicesindaco Andrea Giorgi – le priorità sono state individuate seguendo sempre il criterio primo della sicurezza dei cittadini, oltre a quello del decoro delle strade urbane e collinari e alla necessità di risanare i tratti che non sono più in condizioni accettabili di manutenzione. Come ormai nostra prassi, portiamo avanti il piano dei lavori sulle strade procedendo ogni anno con veri e propri interventi di riqualificazione di tratti della rete viaria; i lavori saranno realizzati tramite accordo quadro da un’unica impresa aggiudicataria, con una procedura già adottata negli ultimi anni che ci permette di ottenere importanti economie di scala a beneficio dei cittadini, oltre a darci la possibilità di agire più agevolmente nei casi in cui si renda necessario intervenire con rapidità in determinate situazioni”.

Tra i tratti di strada più utilizzati che saranno oggetto di riqualificazione c’è via Pisana, tra via della Pieve e via di Castelpulci; in questo caso il progetto fissa il rifacimento completo dell'impianto di illuminazione pubblica con 14 nuovi pali; il rifacimento del marciapiede esistente e la realizzazione di un marciapiede nuovo; lo spostamento dei cavi di bassa tensione enel nella carreggiata; la fresatura e il rifacimento del manto stradale sulla corsia verso Lastra a Signa da via della Pieve a via di Castelpulci; il rifacimento del tappeto di attraversamento di via di Castelpulci e l’ampliamento del marciapiede lato bar; nuovi pali dell’illuminazione per gli attraversamenti di via Pisana; il rifacimento di porzioni di tappeto di marciapiede dal parcheggio al civico 543.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa