Ritrovata anziana scomparsa nella notte a Radda in Chianti

Ritrovata un'anziana dispersa a Radda in Chianti nella serata di ieri. Ad agire i vigili del fuoco assieme alle forze dell'ordine e i volontari degli enti locali. L'allarme è stato lanciato alle 22.30 di ieri e dopo 4 ore, alle 2.30 della notte, la donna è stata ritrovata fortunatamente in vita da parte dei vigili del fuoco e di alcuni addetti alle ricerche. I sanitari inviati dal 118 hanno poi valutato le sue condizioni fisiche dopo lo shock per lo smarrimento.