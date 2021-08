Giovane sorpreso a rubare in un vivaio, arrestato

Si era introdotto in un vivaio per portare via beni e denaro per un valore di 400 euro. Un ladro di venti anni è stato sorpreso e arrestato a Pistoia in via Rondinino.

Tutto è nato dalla segnalazione di un vicino, che ha udito rumori strani dal vivaio. I carabinieri sono intervenuti e hanno sorpreso il giovane sul fatto: stava rubando degli occhiali da sole, una macchina per caffè e altri oggetti in un box che aveva scassinato.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha provato una rocambolesca fuga in mezzo alle piante, ma i militari lo hanno raggiunto dopo un breve inseguimento e arrestato. Al termine dell’udienza di convalida, nei suoi confronti sono stati disposti l’obbligo di presentarsi giornalmente presso gli uffici dell’Arma e di permanere nella sua abitazione nelle ore serali notturni.