Schiamazzi in centro a Montemurlo, Calamai: "Ora basta"

Il sindaco Simone Calamai prende posizione contro i gravi episodi di schiamazzi notturni e diverbi tra giovani che nell'ultimo periodo stanno avvenendo in centro a Montemurlo nei pressi di piazza della Libertà - via Indipendenza. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto ieri notte ed ha suscitato particolare disagio e inquietudine tra i cittadini, svegliati nel cuore della notte da urla e litigi tra ragazzi. Una situazione inaccettabile per il sindaco Simone Calamai che prende posizione con forza contro questi atti d'inciviltà. Stamattina il sindaco Calamai si è confrontato anche con la locale tenenza dei carabinieri per cercare una rapida soluzione al problema:« Oramai la situazione non è più tollerabile e per questo ho chiesto ai carabinieri di intensificare i controlli durante le ore notturne per fermare questi episodi e identificare i responsabili dei disordini che stanno creando molto disagio tra i cittadini. A Montemurlo fatti del genere non possono accadere, la violenza e la maleducazione non sono tollerabili. Si può stare insieme e divertirsi ma è d'obbligo il rispetto verso gli altri». Il sindaco Calamai ha inoltre chiesto alla polizia municipale di intensificare l'attività di controllo in centro e sul territorio per scoraggiare episodi di intolleranza tra gruppetti di giovani.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa