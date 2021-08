Sesa 'green' e attenta al welfare. Nel 2022 oltre 4mila dipendenti

Punta in alto e pensa in grande la Sesa di Empoli. Quest'oggi sono stati resi noti i dati del Report di Sostenibilità al 30 aprile 2021, esponendo dati che proiettano una crescita ininterrotta da 10 anni a questa parte, con un occhio anche a tematiche ambientali e di benessere dei propri dipendenti.

Intanto i numeri. In 10 anni la crescita media annuale dei ricavi si assesta al +10,6% (questo anno superati i 2 miliardi), così come quella dell'occupazione al +15,6% (adesso quasi 3.500 dipendenti) e quella del reddito operativo al +14%.

Oltre al dato monetario, la crescita dei dipendenti è grande: in un anno l'azienda di via Piovola è passata dai 2.500 ai 3.500 dipendenti (per il 99% assunti a tempo indeterminato), ipotizzando nel 2022 lo sfondamento della quota dei 4mila. Di questi 3.215 si trovano in Italia, 1.200 in Toscana. Sesa accoglie una minima parte dei lavoratori poi in molti paesi europei e anche in Cina. Tornando ai lavoratori SeSa in Italia, 400 nuove risorse sono state inserite nel gruppo mediante hiring interno, in prevalenza attraverso percorsi di formazione a seguito della collaborazione con università e scuole di specializzazione.

Ben 163 milioni di euro sono stati investiti per risorse umane, con un 98,5% delle tasse pagate in Italia (a differenza di multinazionali dislocate prevalentemente all'estero). Sono previsti 90 milioni di infrastrutture per la sede empolese (a breve un focus dedicato). Infine, un ritorno ai dividenti

Oltre ai numeri, anche le azioni

Il piano di welfare continua a sostenere i dipendenti con numerose azioni di seguito elencate:

- Provvidenze per i lavoratori ed i loro figli: contributo asilo nido, rimborsi per centri estivi, borse di studio per acquisto libri scolastici e soggiorni di studio all’estero, contributo per la mobilità sostenibile, contributo autonomia abitativa under 35, borse di Studio per Università e partecipazione a Master, buoni digitali per acquisto di materiale informatico per figli di lavoratori;

- Flexible Benefit: contribuzioni alla spesa alimentare, tempo libero, education, wellness dei lavoratori;

- Servizi continuativi al personale, tra cui iniziative di Work-Life Balance e di People Caring, Ferie e Permessi solidali, Permessi per Volontariato Sociale, programmi di Microcredito aziendale.

La formazione interna è stata incrementata con 26.300 ore erogate al 30 aprile 2021 (+30% rispetto all'anno precedente) e oltre 2.750 risorse formate rispetto a 1.106 lavoratori al 30 aprile 2020. A tale proposito Sesa sta rafforzando la 'palazzina rossa' come area dedicata alla formazione, all'interno della quale da settembre avrà un ruolo fondamentale anche l'agenzia Asev, che sarà deputata a coordinare i corsi legati alle professionalità dell'azienda.

Un occhio all'ambiente

La responsabilità ambientale si aggrava quando un'azienda in un anno aumenta di mille dipendenti. Più persone, maggiori consumi (+9,2%). Sesa mostra i suoi dati in controtendenza con la riduzione dell'utilizzo di combustibile fossile al -20%, lo stesso per produzione rifiuti e acqua consumata, entrambi in calo del 10%. L’energia rinnovabile prodotta è in forte incremento (+210%), con 847.085 kWh generate nell’esercizio. Per i prossimi anni Sesa conta di produrre ancora più energia solare da pannelli fotovoltaici presenti sui tetti dei nuovi fabbricati.

Un altro obiettivo raggiunto è quello della certificazione ambientale UNI ISO 14001:2015 ed il rating Ecovadis in materia di protezione ambientale e di corporate Social Responsibility. Spiega l'azienda integrato un'azienda di digital green, la Pm Service di Pontassieve, che si occupa di risparmio energetico e servizi per l'energia. Non solo pannelli solari quindi e con una crescita impressionante. Un'altra azienda fa refurbishing per aumentare la vita media dei computer, abbattendo le emissioni.

Le dichiarazioni

“Lo sviluppo del nostro capitale umano, delle comunità in cui operiamo e l’attenzione all’ambiente sono fattori chiave per la futura crescita sostenibile del nostro Gruppo. I risultati dei programmi di sostenibilità che rendicontiamo al 30 aprile 2021 derivano dall’impegno continuo delle risorse umane del Gruppo, in collaborazione con i nostri stakeholder e Fondazione Sesa; nell’esercizio abbiamo realizzato anche numerose iniziative a sostegno dell’uscita dall’emergenza pandemica, possibile soltanto attraverso una crescente e progressiva attenzione ai temi di responsabilità sociale da parte di stakeholder, imprese ed organizzazioni”, ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.

“Il Report di Sostenibilità 2021 conferma il nostro forte impegno per una generazione equilibrata di valore a beneficio di tutti gli Stakeholder. Nell’esercizio 2021 cresce fortemente il valore trasferito alle risorse umane che raggiungono il totale di circa 3.500 dipendenti (+37,4% Y/Y) e gli investimenti a supporto della crescita futura. Sono stati sviluppati i principali programmi di tutela ambientale con l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione dei consumi di risorse naturali e di rifiuti, il conseguimento della certificazione ambientale IS014001 e l’avanzamento del processo di certificazione B Corp, uno degli standard più restrittivi e riconosciuti a livello internazionale. Continueremo ad investire e rafforzare il nostro orientamento alla sostenibilità, che costituisce uno dei driver cruciali della crescita di lungo termine del Gruppo Sesa”, ha commentato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

Elia Billero