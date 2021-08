Settembre Quarratino, richiesti prenotazione e Green pass

Sabato 28 agosto entra nel vivo il Settembre Quarratino con l’inizio degli spettacoli in piazza Risorgimento. Affinché la festa si svolga in piena sicurezza, sono stati individuati precisi protocolli da seguire, in ottemperanza alle disposizioni nazionali vigenti. Come già previsto per il concerto alla Villa Medicea La Magia di Simona Molinari, mercoledì 25 agosto, anche per le serate in piazza Risorgimento – tutte ad ingresso gratuito – sarà richiesta la prenotazione ed il green pass. Come lo scorso anno, la piazza sarà allestita con 200 postazioni a sedere, opportunamente distanziate. Per prenotare è possibile chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 la Biblioteca (0573 774500). Qualora rimanessero posti liberi, sarà possibile registrarsi sul posto. Al varco di ingresso dell’area dei concerti sarà presente il personale della Vab che controllerà il green pass, il corretto uso della mascherina e offrirà il dispencer per disinfettarsi le mani. Anche per il percorso enogastronomico “Un gusto geniale”, che si svolgerà martedì 7 settembre dalle 18 alle 24 in piazza Agenore Fabbri, saranno previsti due varchi, uno di ingresso (lato piazza Risorgimento) e uno di uscita (lato via Trieste) e per accedervi sarà necessario registrarsi ed esibire il green pass. Per quanto riguarda il Luna Park, che si svolgerà dal 2 al 13 settembre nelle piazze Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, sono previsti due accessi per ciascuna piazza, uno in ingresso ed uno in uscita, tutti presidiati con apposito personale, che monitorerà il corretto rispetto delle disposizioni anti-covid e verificherà il green pass.Tutte le sere sarà presente la Polizia Municipale che controllerà il corretto svolgimento delle serate.Come ogni anno è stata inoltre firmata l’ordinanza sindacale per la limitazione della vendita e della somministrazione di bevante in contenitori di vetro. Nello specifico, dal 28 agosto al 13 Settembre 2021, è fatto divieto per tutti gli esercizi e le attività commerciali (ad eccezione di quelli partecipanti a “Un Gusto Geniale” in piazza Fabbri, martedì 7 settembre) di vendere bevande di qualunque gradazione alcolica ed anche prive di alcol in contenitori di vetro o altro materiale rigido dalle ore 20.00 alle ore 2.00 del giorno successivo; la somministrazione e la vendita delle bevande è consentita solo in contenitori di plastica o carta. La somministrazione per il consumo delle bevande in bicchieri di vetro è ammessa solo all’interno dei locali. Gli esercenti del Luna Park non possono assegnare, quali premi relativi alla vincita di giochi, lotterie, gare, ecc., bottiglie di vetro o contenitori in altro materiale rigido contenenti bevande alcoliche o non.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa