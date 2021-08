Minaccia automobilista con pistola giocattolo dopo una lite, denunciato

Prima la lite nel traffico di Signa, poi un inseguimento. Gli animi si scaldano e tira fuori la pistola, minacciando l’automobilista. Ma l'arma che aveva in mano era un giocattolo. Per questo un 52enne francese, in vacanza con la moglie, è stato identificato dai carabinieri e denunciato per minaccia aggravata.

È successo tutto nel pomeriggio del 25 agosto. A Signa in via Roma c’era molto traffico e il transito dei mezzi era rallentato. Il conducente di un’autovettura ha suonato il clacson e l’automobilista incolonnato di fronte non l'ha presa bene, rispondendo in maniera colorita e mostrando una pistola.

Si trattava di un’arma giocattolo, ma senza il cerchietto rosso identificativo e quindi non immediatamente riconoscibile come tale. Chi si è visto di fronte l’arma ha quindi creduto che fosse vera e ha subito chiamato il 112. I carabinieri hanno rintracciato l’autore del gesto a Signa, in piazza della Stazione. La finta arma, un revolver con relativo munizionamento a salve, è stata sequestrata e il proprietario, che ai carabinieri avrebbe ammesso di averla sfoderata, è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata.