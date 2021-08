Torna a Montelupo il Teatro Ragazzi, si recupera l'evento del 13 luglio 'Sasera Esco anche Io!'

Torna a Montelupo il Teatro Ragazzi per recuperare l'evento rimandato a causa del maltempo del 13 Luglio. Ultimo appuntamento con la rassegna STASERA ESCO ANCHE IO!, che nei mesi di giugno e luglio ha riscosso un ottimo consenso di pubblico.La Compagnia Teatro popolare d'arte presenta lo spettacolo "Fiabe Jazz - I nuovi vestiti dell'Imperatore" per i bambini e le loro famiglie!

TEATRO POPOLARE D’ARTE presenta “Fiabe Jazz – I vestiti nuovi dell’imperatore” di e con Roberto Caccavo, Marco Natalucci e Francesco Giorgi, con la consulenza artistica di Gianfranco Pedullà. Età consigliata dai 5 anni.

FIABE JAZZ è un format/spettacolo di teatro e musica che trasporta il pubblico nel mondo della fantasia partendo ogni volta da una celebre fiaba in un mix tra invenzione teatrale e incursione musicale. Idea portante di FIABE JAZZ è il concetto di imprevisto che rende, nel bene e nel male, più avventuroso il viaggio: esattamente come quando si è a bordo di una mongolfiera in balia delle correnti d’aria, noi possiamo solo decollare o atterrare, la direzione la decidono il vento, il fato, l’imprevisto. Da qui l’uso del termine “jazz”: come nel jazz la variazione sul tema principale è di vitale importanza anche nel nostro spettacolo musica e racconto variano attraverso il coinvolgimento del pubblico senza pero mai perdere di vista il tema principale.

Lo spettacolo avrà luogo presso il Campino di via Giro delle Mura a partire dalle ore 21.15.

Si ricorda che per accedere all'evento è necessario esibire il GREEN PASS.

Per maggiori informazioni visitare la pagina: https://www.dgc.gov.it/web/

prenotazione consigliata:

telefono: 0571 - 15 90 301;

mail: biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it;

App o sito desktop Affluences - sezione Spazio Famiglie. https://affluences.com/mmab-1