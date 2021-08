Al Circolo del Tennis Firenze i campionati Italiani Under 16 femminili

Il grande tennis torna al Circolo del Tennis Firenze, dal 30 agosto al 5 settembre, con i campionati italiani under 16 femminili. Un appuntamento di prestigio mancava dal 2019 quando Lorenzo Musetti, ancora under 18, conquistò il Torneo Internazionale giovanile Città di Firenze. Da quel momento il Covid non ha più permesso di poter disputare manifestazioni di livello internazionale e nazionali.

Il pubblico fiorentino, che è appassionato di questa disciplina, e le presenze per i giorni conclusivi del torneo giovanile ne sono la dimostrazione avrà l'occasione di poter vedere le migliori giocatrici junior italiane che a breve potrebbero entrare nella classifica Wta.

Alla vincitrice e alla coppia che conquisterà il primo posto verranno assegnati gli scudetti tricolore.

"Ritengo i campionati italiani under 16 femminili una manifestazione davvero di prestigio - spiega il presidente del Ct Firenze, Carlo Pennisi - insieme al consiglio abbiamo ritenuto importante dare questa occasione alla città anche perché non abbiamo potuto organizzare per due anni consecutivi il Torneo Internazionale Under 18 e ci sembrava giusto ripartire con un evento di livello nazionale che tra l'altro assegna il tricolore alla vincitrice.

Sarà una settimana speciale per il nostro club perché potremo tornare a vedere le giocatrici, i coach e soprattutto ci auguriamo che siano numerosi gli appassionati di tennis. L'ingresso è libero, con tutte le normative anti covid. Sono sicuro che vedremo un bel livello e soprattutto tante ragazze che a breve saranno protagoniste a livello internazionale".

Nei primi due giorni: sabato 28 e domenica 29 agosto si disputeranno le qualificazioni mentre da lunedi 30 agosto prenderà il via il tabellone principale con finale domenica 5 settembre.

Nell'entry list la giocatrice con la classifica più alta 2.3 è la tennista toscana Viola Turini (Tc Prato) ma a contendere lo scudetto della categoria ci sono ben 7 atlete classificate 2.4 E' di San Vincenzo e tra l'altro arriva da tre scudetti vinti consecutivamente, under 12, 13 e 14, e cercherà di fare il poker a Firenze: Noemi Basiletti (Tc Prato), che ha scelto la Rafa Nadal Academy per essere pronta al grande salto a livello senior. Accanto a lei Rebecca Amerio (Tennis Vallebelbo), Vaima Perez Wilson (Porto San Giorgio), Benedetta Sensi (Ct Eur Roma), Alessandra Teodosescu (Bordighera), finalista lo scorso anno ai campionati italiani under 14, Federica Urgesi (Ct Bologna) e Maria Pia Vivenzio (New Tennis Torre del Greco). Tra le possibili favorite inseriamo anche Anna Paradisi, campionessa italiana under 14 nel 2019 e giocatrice toscana di Barberino del Mugello e tesserata per il Match Ball Firenze, classificata 2.5, ma che è cresciuta molto in questo ultimo periodo con risultati prestigiosi a livello under 18.

Tutte le giocatrici per partecipare ai campionati italiani dovranno effettuare il sign-in direttamente al Ct Firenze o anche telefonico.

