Arriva la prima medaglia per la Toscana alle paralimpiadi di Tokyo: il bronzo di Sara Morganti

Arriva la prima medaglia per la Toscana alle paralimpiadi di Tokyo. Sara Morganti, di Castelnuovo Garfagnana, ha infatti conquistato il bronzo nel dressage individuale (grado 1) di equitazione. Si tratta della terza paralimpiadi a cui partecipa la fantina, classe 1976, già tre volte campionessa del mondo. Nel 2014 fu eletta atleta paralimpica del mondo, e vinse anche il Pegaso per lo Sport. Le medaglie per l'Italia salgono così a 12, ma questa è la prima che viene conquistata in una disciplina diversa dal nuoto.