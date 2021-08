Biblioteca Ciari al Parco Libera Tutti, via alle iniziative

Via al mini-cartellone di iniziative promosse dalla biblioteca comunale "Ciari" di Certaldo, al Parco Libera Tutti di via di Canonica. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 2 settembre 2021 con letture e storie da ascoltare, nel verde del parco senza barriere: a partire dalle 17, spazio a "Nel mio giardino un mondo di storie", un'Ora del racconto dedicata alla vitalità della natura e alla scoperta di giardini segreti, nei quali perdersi tra fiori, animali e giochi. La durata dell'iniziativa, alla quale seguirà giovedì 16 settembre il secondo appuntamento dal titolo "Sotto lo stesso cielo", è di circa un'ora.

Porte aperte per bambine e bambini da 3 a 7 anni di età, a ingresso gratuito e contingentato secondo le misure di sicurezza anti-Covid in vigore. Per informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca comunale, che riaprirà al pubblico a partire da lunedì 30 agosto dopo la chiusura estiva, chiamando i numeri 0571 661252 o 0571 661253 oppure inviando una mail a biblioteca@comune.certaldo.fi.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa