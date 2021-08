Camaiore e le sue eccellenze in Rai: saranno protagoniste Linea Verde Estate

Camaiore, i suoi luoghi e le sue eccellenze agroalimentari e culinarie saranno protagonisti di Linea Verde Estate domenica 29 agosto su Rai 1 a partire dalle 12.20.

La nota trasmissione che racconta il territorio italiano, l'agricoltura, la biodiversità e le eccellenze agroalimentari effettuerà varie tappe nel comune di Camaiore, partendo da Capezzano Pianore presso l’Azienda Agricola il Caravello di Alvaro Pardini per mostrare le coltivazioni di fichi lungo la via Francigena, per poi visitare l’apicoltura Regina Schleicher e concludere con il Ristorante Il Merlo di Angelo Torcigliani sulla spiaggia di Lido di Camaiore.

Il Comune di Camaiore sta promuovendo il marchio “Agenda per la qualità del cibo - Sapori di Camaiore”, certificazione volta a promuovere le eccellenze dei prodotti locali agroalimentari, garantendone la provenienza e la qualità attraverso un percorso di collaborazione tra i vari attori della filiera locale, produttori, commissionari del Mercato ortofrutticolo di Lido di Camaiore con le varie realtà imprenditoriali del territorio.

Il fico francigeno e i suoi derivati, quali il sorbetto e la confettura, sono uno dei prodotti di punta di questo progetto, portato avanti dall’Amministrazione comunale e promosso dal Tavolo di lavoro di indirizzo permanente sull’agricoltura, di cui Alvaro Pardini e l’Azienda Agricola Il Caravello sono tra i fautori.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio Stampa