Cerretese Pallavolo al via, riparte l'annata

Il 30 Agosto inizia la nuova stagione della Cerretese Pallavolo, con la conferma di numeri di tesserate in continua crescita e la novità legata a due ingressi nello Staff Tecnico delle squadre agonistiche, Sara Silvestri e Gaetano Capasso oltre ai confermatissimi Chiara Bagnoli, Renella Landi, Adele Mori, Giuseppe Politi e Chiara Sevieri.

La prima squadra agli ordini di Giuseppe Politi disputerà il campionato di Seconda Divisione, con il chiaro obiettivo di una stagione da protagoniste con l'ambizione di tornare rapidamente a disputare i campionati regionali: la rosa allestita è di ottimo livello e sarà compito del coach trovare la giusta alchimia tra le tante ragazze in uscita dal settore giovanile ed alcune atlete più esperte.

Della squadra avrebbe fatto parte anche Chiara Benvenuti ma la società ha spinto la 15enne Cerretese, uno dei tanti gioielli del vivaio, a misurarsi con un livello molto ambizioso e disputerà la prossima stagione in Serie B2 nelle fila del Nottolini Volley, a testimonianza dell'ottimo lavoro fatto dallo Staff Tecnico negli ultimi anni oltre alle indubbie qualità tecniche, atletiche ed umane della ragazza.

Saranno quasi 100 le atlete impegnate nei campionati giovanili, a cui si aggiungerà anche una squadra composta da atlete 2006 e 2007 che disputerà (oltre a quello giovanile) il campionato di Terza Divisione, andando ad affrontare squadre “adulte” ed imprimendo un’ulteriore accelerazione al proprio processo di crescita.

Dal 6 Settembre tornerà in palestra anche il minivolley, per le bimbe nate dal 2011 al 2017, che vede già una cinquantina di piccole atlete pronte a ripartire con entusiasmo, voglia di socializzazione ed amore per lo sport: per chi si volesse aggiungere alla Cerretese (due settimane di prova gratuita e maglietta in omaggio) basta chiamare o mandare un messaggio whatsapp al 3202730321 (Stefano). Ad attendere le bimbe ci sarà un nutrito gruppo di bravissime allenatrici: SIlvia Lottini, Asia Maccari, Francesca Toni con la new entry Bianca Squarci.

Dal 30 Agosto per due settimane ripartiranno anche i centri estivi al Lago I Salici che hanno visto il numero incredibile di quasi 400 presenze settimanali in questa estate in cui la Cerretese ha continuato ad offrire opportunità di divertimento e socializzazione ai bambini e alle bambine del circondario.

Rimane forte anche la presenza in campo sociale, grazie al Progetto Pallavolo in REMS presso la Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza di Empoli e al raduno pre-mondiale che la Nazionale Maschile Sordi farà a Cerreto dal 18 al 21 Settembre ad ulteriore testimonianza dell’importanza ormai assunta dalla Cerretese anche nel panorama nazionale.

