Torna il covid in Rsa: contagi alla Meacci di Santa Croce tra ospiti e operatrici

Una notizia che fa presagire momenti difficili alla casa di riposo Meacci di Santa Croce sull'Arno. Dopo la riapertura al pubblico legata alle disposizioni regionali, sono stati purtroppo segnalati dei contagi tra gli anziani e tra le operatrici. Un numero che ancora non è chiaro e non è stato diramato (oggi i contagi a Santa Croce sono 7). La brutta notizia però arriva direttamente dalla voce più autorevole sul territorio, ossia dal sindaco Giulia Deidda:

"Ci siamo chiesti come sia stato possibile che qualcuno dei nostri ospiti si contagiasse, visto che sono consentite visite da persone esterne solo in giardino e siamo sempre stati più stringenti dei protocolli. In questo periodo si è registrato un aumento di visite ospedaliere delle ospiti e degli ospiti della casa di riposo. Forse questa è una spiegazione.

Ma adesso conta soltanto una cosa: che le contagiate e i contagiati, tra cui ci sono anche delle operatrici, riescano a guarire. Si tratta di persone vaccinate da tempo, e questo è un bene. Ma in alcuni casi si tratta di persone con delle patologie pregresse che non avevano davvero bisogno di prendere il Covid. Ad oggi stanno tutti bene è questa è la cosa importante.

Al personale sanitario che si prende cura di loro, i nostri migliori auguri di buon lavoro. Alle anziane e agli anziani della casa di riposo e alle nostre operatrici contagiate gli auguri di una pronta guarigione".