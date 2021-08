Continuano le riunioni del Gruppo di lavoro per la legalità nelle attività produttive

Proseguono in Prefettura le riunioni del Gruppo di lavoro per la legalità nelle attività produttive che ha approfondito le segnalazioni provenienti dai suoi componenti e svolto accessi congiunti presso aziende del territorio. Nella giornata di ieri, con la partecipazione delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale di Prato, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dei Vigili del Fuoco, è stata sottoposta a controlli mirati un’azienda di confezioni a conduzione straniera.E’ stata disposta la sospensione dell’attività e comminate sanzioni per oltre 180.000 euro, poiché sono stati individuati 28 lavoratori privi di contratto. Il datore di lavoro è stato tratto in arresto e denunciato, oltre che per illeciti inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro,per impiego di manodopera irregolare, in quanto 13 lavoratori sono risultatiprivi di titolo di soggiorno nelterritorio nazionale;neiloro confronti sono scattati i provvedimenti di espulsione.E’ stata infine sequestrata una soffitta, collocata in una palazzina adiacente la sede dell’impresa, perché adibita illegittimamente a dormitorio

Fonte: Prefettura di Prato