Controlli ai proprietari di cani nel Quartiere 5, 14 multati in un mese

Quattordici multe. È questo il resoconto degli ultimi controlli della Polizia Municipale ai proprietari di cani e per la sicurezza stradale nel Quartiere 5, che sono proseguiti anche nel mese di agosto. Dal 17 al 24 agosto sono state comminate diverse sanzioni ad altrettanti padroni di cani che sono stati trovati non in regola: a villa Fabbricotti è stato trovato un cane di taglia media che correva indisturbato nel giardino lontano dal proprietario: sanzione da 60 euro; nel giardino dell'Orticoltura un uomo e una donna, incuranti delle diverse persone presenti nel giardino, lasciavano i loro due cani liberi tra le persone senza guinzaglio. Anche per loro una sanzione da 60 euro. In via Respighi una donna è stata multata perché conduceva un cane di taglia media senza guinzaglio e senza avere con sé il sacchetto o la paletta per le deiezioni. Per lei la sanzione è stata di 160 euro. Nel giardino dello Stibbert una donna è stata sanzionata perché conduceva ben tre cani senza guinzaglio. In via Alderotti altri due conduttori sono stati sanzionati perché i loro cani erano senza guinzaglio a passeggio tra la gente. Anche la sicurezza stradale è stata oggetto di attenzione: tre i veicoli trovati senza assicurazione, due in sosta e uno in transito. Per tutti la sanzione di 868 euro e il sequestro del veicolo; inoltre in via Corridoni, un uomo e una donna di nazionalità straniera sono stati sanzionati per 167 euro per circolazione contromano. In via Magellano un uomo di nazionalità straniera trasportava la figlia di anni cinque anni sul ciclomotore non omologato per il trasporto di passeggeri: sanzione di 83 euro con decurtazione di 1 punto dalla patente di guida.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa