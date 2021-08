Coronavirus Empoli e Cuoio, 86 contagi

Un grande balzo in avanti, in negativo, per i contagi da coronavirus nelle zone dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio nella giornata di venerdì 27 agosto. Tutti i 15 comuni hanno riportato almeno un contagio, con doppia cifra per Empoli e San Miniato. Vediamo il dettagliol

Zona Empolese Valdelsa 63 contagi

Montaione 4

Capraia e Limite 5

Montelupo Fiorentino 7

Castelfiorentino 8

Montespertoli 5

Fucecchio 8

Empoli 16

Cerreto Guidi 3

Certaldo 4

Gambassi Terme 1

Vinci 2

Zona comprensorio del cuoio 23 contagi

Santa Croce sull'Arno 7

San Miniato 13

Castelfranco di Sotto 2

Montopoli in Val d'Arno 1