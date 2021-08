Empoli Pallavolo, le squadre di B2 e C ripartono a settembre

Inizierà ufficialmente mercoledì 1 settembre la preparazione atletica delle squadre di serie B2 e C dell’Empoli Pallavolo in vista della stagione sportiva 2021/2022 dopo aver chiuso la precedente con un bilancio decisamente positivo. Entrambe le rose sono quasi completate anche se restano in corso di definizione gli ultimi elementi. Le atlete convocate, intanto, inizieranno la preparazione al campo di atletica dello stadio “Carlo Castellani” di Empoli. La serie B2 sarà allenata da Marco Dani, già coach della formazione giallonera di C ed ex pallavolista azzurro con un ventennio trascorso sui campi da gioco della serie A.

“Sono contento per questa nuova avventura e la vivo con l’entusiasmo di un bambino che si ritrova sul palcoscenico di un Campionato Nazionale – commenta coach Dani – Ringrazio il Presidente Antonio Genova e la società per la fiducia che mi hanno dimostrato e l’opportunità di tornare a questo livello. Come sempre le preoccupazioni non mancano, anche per le incognite legate alla situazione della pandemia e la creazione di una nuova squadra. Ho comunque fiducia nelle mie ragazze, che in parte già conosco, poi il percorso lo faremo insieme in palestra e sul campo di gara”.

Saranno cinque settimane di preparazione prima dell’avvio del Campionato Nazionale atteso per metà ottobre e all’inizio, per la quasi totalità, si svolgerà sul campo di atletica dello stadio cittadino per poi aumentare gradualmente la parte in palestra. Tra la terza e la quarta settimana si terranno le amichevoli che restano tutte da definire in attesa delle indicazioni da parte della Fipav.

Il 1 settembre segnerà l’inizio della preparazione anche per le giocatrici giallonere di serie C sotto la guida del nuovo allenatore Mauro Innocenti, originario di Quarrata ma da tempo nell’Empolese con un passato da tecnico nella medesima serie e nell’under 17 di Montelupo Fiorentino.

“Dopo aver concluso la mia esperienza montelupina ho ricevuto la proposta da parte del Presidente Genova che mi ha illustrato i progetti della società e l’ho accolta con piacere – dichiara coach Innocenti – Sono molto contento del fatto che la squadra sia formata da giocatrici giovani piuttosto che da atlete mature o con esperienza perché è un elemento a cui tengo particolarmente e che ha influito sull’accettazione dell’incarico. Siamo quasi al completo e nell’attesa della composizione definitiva ci metteremo al lavoro per questa nuova sfida”.

L’inizio della preparazione è fissato allo stadio di Empoli mercoledì alle ore 17.30 per la serie C e, a seguire, alle ore 19.30 per la formazione di B2 con ritrovo alle 19.00.

Fonte: Ufficio stampa