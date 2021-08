Sport all’aperto e in modo ecosostenibile? Firenze è la città migliore d’Italia

Mantenersi in forma con un sano allenamento all’aria aperta? Se abiti a Firenze, ti trovi nel posto giusto.

Secondo Rebook, la Città di Dante non offre solo occasione per nutrire mente e cultura, ma anche per “costruire” un fisico sano: Firenze, infatti, è stata inserita al primo posto nella Top 10 delle miglioro città italiane in cui allenarsi in maniera ecosostenibile. A mangiare la polvere (metaforica) sono state nell’ordine: Venezia, Bologna, Milano, Genova, Roma, Bari, Torino, Palermo, Napoli.

L’analisi condotta da Rebook e riportata su Runner’s World (il seguitissimo network dedicato alla corsa) tiene conto di parametri quali percentuale di uso della bicicletta, numero di percorsi per correre, numero di ore solari, numero di percorsi di escursionismo, tasso di criminalità, indice di inquinamento e volume di ricerca per termini relativi all’esercizio sostenibile.

Innanzitutto, Firenze si conferma un’eccellenza per quanto riguarda i percorsi disponibili, ben 97, superata solo da città ben più grandi come Milano e Napoli. Inoltre, è difficoltoso correre se il meteo è avverso e quest’eventualità fortunatamente non è frequente in riva all’Arno: le ore di sole toccano quota 2410 e staccano tutte le altre competitor tranne Bari (2700) e Roma (2473).

A Firenze, poi, si corre in sicurezza, in quanto il tasso di criminalità è molto basso (37,85); solo Venezia è più sicura (30,71). Inoltre, con un indice di inquinamento di 49,03 la città gigliata si colloca al primo posto per qualità dell’aria.

Infine, i 19 percorsi escursionistici fiorentini sono secondi in numero solo a quelli di Roma, ben 39.