I vigili del fuoco di Firenze stanno intervenendo a Castelfiorentino, in via di Meleto, per un incendio. Verso le 12 di oggi, venerdì 27 agosto, per cause ancora da chiarire si è sviluppato un rogo di bosco e sterpaglie nei pressi di una abitazione. Sul posto anche il personale AIB gestito dalla Regione Toscana.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO