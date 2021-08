Grave scontro tra moto e auto a Villanuova, interviene Pegaso

Un grave incidente è avvenuto alle 9.30 di oggi, venerdì 27 agosto, a Villanuova, poco fuori da Empoli. Un uomo di 45 anni ha avuto la peggio ed è rimasto ferito. Lungo via Eugenio Montale si sono scontrate una motocicletta e un'auto, per cause ancora da chiarire. Sul posto è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, date le condizioni della persona alla guida della moto.

Da una prima ricostruzione sembra che le due vetture si siano scontrate frontalmente. Sono arrivate sul posto la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa, che sta regolando il traffico, e un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Empoli.

La situazione inerente la persona alla guida della moto - un 45enne - ha subito destato preoccupazioni, dati i traumi riportati, e quindi è stato allertato Pegaso, che è atterrato poco distante e ha caricato il ferito. La persona è stata portata al Cto di Careggi.