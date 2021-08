Lavori di asfaltatura sulla Sp13, cambia la viabilità a Sovigliana

Per consentire i lavori di pavimentazione della Sp 13 nel centro abitato di Sovigliana (Vinci), l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito dalle ore 21 del 30/08 alle 06.00 del 31/08 e per le due notti successive, con le stesse modalità orarie, la chiusura a tratti della circolazione stradale).

Nel dettaglio il provvedimento prevede la chiusura al transito veicolare della corsia con direzione di marcia da Vinci verso Empoli, compresa la rotatoria con via Fabio Filzi, e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato destro della corsia dal km 0+300 al km 0+800 circa, sulla Sp 13 “Montalbano”, nel comune di Vinci, dalle ore 21.00 del giorno 30/08/2021 alle ore 06.00 del giorno 31/08/2021, dalle ore 21.00 del giorno 31/08/2021 alle ore 06.00 del giorno 01/09/2021 e dalle ore 21.00 del giorno 01/09/2021 alle ore 06.00 del giorno 02/09/2021; la chiusura al transito veicolare della corsia con direzione di marcia da Vinci verso Empoli, compresa la rotatoria di Via Pietramarina, dal km 1+250 al km 1+550 circa, sulla Sp 13, dalle ore 21.00 del giorno 30/08/2021 alle ore 06.00 del giorno 31/08/2021, dalle ore 21.00 del giorno 31/08/2021 alle ore 06.00 del giorno 01/09/2021 e dalle ore 21.00 del giorno 01/09/2021 alle ore 06.00 del giorno 02/09/2021.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa