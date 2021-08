Lavori per la rampa disabili alla scuola fiorentina Dino Compagni, soddisfatto Becattini

“Sono molto soddisfatto dell’avvio dei lavori per la rampa disabili alla scuola media Dino Compagni” sottolinea Marco Becattini, Presidente dell’Associazione Liberamente Abili Sport e Salute che stamani ha effettuato un sopralluogo al Campo di Marte e alla scuola media oggetto dei lavori.

“Dopo aver attraversato dei marciapiedi e delle strade non proprio agevoli per quelli come me in carrozzina – spiega – sono andato a constatare lo stato di avanzamento dei lavori e ho notato con piacere gli operai intenti a realizzare la tanto attesa rampa nell’entrata principale di via Sirtori. Grazie ai cittadini del Campo di Marte che hanno promosso il ricorso che ha permesso di sanare una lacuna grave” conclude Becattini.

Fonte: Ufficio Stampa