Liberazione, l'appuntamento mancato a Certaldo diventa un libro

"Finestre sul presente e sul passato" è il titolo del progetto sulla Memoria storica promosso dalla scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo di Certaldo per l'anno 2020-21. Un progetto che, come da tradizione, avrebbe dovuto dare vita a una rappresentazione teatrale in occasione della Festa della Liberazione, ma che invece, a causa dell'emergenza Covid che ha reso impossibile alzare il sipario sui lavori degli studenti, è divenuto libro. Un libro, che raccoglie l'intera sceneggiatura, piccolo nel formato, ma grande nei contenuti

I protagonisti sono riflessioni e pensieri dei ragazzi delle classi terze, in quei momenti, alle prese con la quotidianità dettata dal coronavirus, fra senso di solitudine, timori, ma anche coraggio e solidarietà. Tutte queste emozioni, mediate attraverso la letteratura, la poesia, l'arte e la musica, sono state poi messe a confronto con ciò che accadeva nei giorni della Resistenza. Un momento storico in cui il coraggio e la voglia di guardare al futuro sono stati guide per i giovani impegnati nella lotta per la libertà

Il volume, con le introduzioni del dirigente scolastico Goffredo Manzo e dell'assessore alla Valorizzazione della Memoria storica del Comune di Certaldo, Clara Conforti, oltre che di Alfiero Ciampolini, presidente dell'associazione Polis coinvolta nel progetto insieme all'Anpi sezione di Certaldo, di Ilaria Landi, docente coordinatore del progetto, e di Martina Dani, esperta del laboratorio teatrale, è stato stampato e andrà ad arricchire il patrimonio di testimonianze e ricordo della comunità certaldese

Gli studenti delle classi terze potranno ritirare il testo a partire da lunedì 30 agosto 2021, recandosi direttamente a scuola in orario di apertura del plesso

Così ha commentato il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini: "Sfogliare questo volume, che raccoglie le riflessioni sulla Resistenza da parte dei ragazzi delle classi terze, è un orgoglio e una promessa al tempo stesso: i valori come libertà, democrazia e uguaglianza sono e saranno sempre patrimonio della nostra comunità".