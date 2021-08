È una giornata di lutto a Firenze e in Toscana, è scomparsa Manuela Cappellini, presidentessa dell’Associazione Toscana Paraplegici Onlus. Si è battuta a lungo per i diritti dei portatori di disabilità. Da oltre quarant'anni l'associazione si batte per i diritti delle persone diversamente abili.

“Mi addolora la morte di Manuela, che conoscevo e della quale apprezzavo passione e sensibilità. Era una presenza preziosa del mondo del volontariato, sempre dalla parte dei più deboli e sempre in prima fila per farsi portavoce dei diritti dei disabili. La ricordo spesso in Palazzo Vecchio, dato che amava frequentare eventi e iniziative culturali del Comune. Ci mancherà”. Così il sindaco Dario Nardella esprime il cordoglio per la scomparsa di Manuela Cappellini, presidente dell’Associazione Toscana paraplegici.

“Siamo addolorati e colpiti dalla scomparsa di Manuela Cappellini. Persona dolce e sensibile, si è sempre battuta per i diritti delle persone portatrici di handicap, facendo da stimolo all’amministrazione grazie alle sue battaglie, con determinazione e fermezza ma con senso delle istituzioni e del rispetto dei ruoli. Ci mancherà molto. Le più sentite condoglianze alla sua famiglia e all’associazione”. Così l’assessora al Welfare Sara Funaro.