Matteo da 10 anni non c'è più: il ricordo per il giovane scomparso in mare

Gli anniversari, quando arrivano a doppia cifra, sono sempre significativi. Stavolta è un colpo al cuore sapere che sono passati 10 anni dalla scomparsa di Matteo Maestri, giovane castelfranchese inghiottito dal mare di Livorno nel pomeriggio del 27 agosto 2011.

Sui social network sono apparsi molti post di cordoglio, come ogni anno. Pubblichiamo il toccante scritto diramato dai volontari e dai dirigenti dell'Arci Valdarno Inferiore e la redazione tutta si stringe attorno alla famiglia e agli amici di 'Matteino' per questo giorno duro di ricordi.

In questi giorni caldi d'agosto, proprio durante le attività del cinema estivo, l'associazione Arci e tutti i nostri stretti collaboratori, non possono non pensare e ricordare il nostro carissimo e appassionato amico e volontario Matteo.

Matteo Maestri, scomparso tragicamente a Calafuria 10 anni fa esatti, il 27 agosto, è stato per tutti noi dell'Arci un amico e un compagno, oltre che un valido collaboratore dell'associazione, nella quale aveva trovato un ruolo nell'organizzazione del Cinema Sotto le Stelle e nel settore cultura. Ricordiamo ancora quell'invito che a molti vi noi aveva indirizzato, per quel compleanno l'indomani, il 28 agosto, 30 anni, a cui Matteo non è mai arrivato.

A dieci anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo è ancora vivo in tutti noi e in ogni attività che portiamo avanti, anche proprio nel ricordo delle sue passioni e della sua voglia di fare, con spensieratezza e allegria.

Ciao Matteo per sempre con noi.