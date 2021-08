Mense e trasporto scolastico, le famiglie possono pagare anche con QR Code nei punti Lottomatica

Da lunedì 30 agosto 2021, solo per la mensa e il trasporto scolastico, i genitori con figli che usufruiscono dei due servizi troveranno sulla app SpazioScuola un QR Code che consentirà di effettuare i pagamenti PagoPA nei punti Lottomatica di Scandicci. Il QR Code, presente nella sezione “codici pagamento” alla voce “PUNTOLIS”, consentirà di effettuare ricariche di importi decisi liberamente.

Questo nuovo servizio è possibile grazie a Lottomatica Italia Servizi – LIS S.p.A. – che ha realizzato una innovativa modalità di ricarica (sistema pre pagato) su PagoPA dei servizi scolastici (mensa e trasporto) a domanda individuale.

Tale sistema consente ai cittadini di effettuare ricariche su PagoPA, esibendo presso un punto Lottomatica LIS del comune di Scandicci un QR Code per il bambino e la categoria di servizio scelta, che per motivi di privacy non mostrerà alcun dato dello studente, e comunicando un importo liberamente deciso.

La procedura per utilizzare questa nuova modalità di pagamento.

Accedere all’ APP gratuita SpazioScuola (da Android o IOS), codice di attivazione 1315228069 e utilizzare le credenziali già in possesso.

Esibire presso un qualsiasi punto Lottomatica LIS del comune di Scandicci il QR Code per il bambino e la categoria di servizio scelta (mensa o trasporto), presente nella sezione “codici pagamento” sotto la voce “PUNTOLIS”, chiedendo di ricaricare un importo liberamente deciso.

L’esercente leggerà il QR Code e digiterà l’importo, generando un pre-scontrino che vi sarà mostrato per confermare l’operazione.

Confermata l’operazione l’esercente rilascerà l’apposita ricevuta.

Si ricorda che questa modalità è in aggiunta alle modalità di pagamento già attive.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa