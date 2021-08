Il Palio del Cerro non si arrende e ritorna per il 2021, dopo le promesse dei capitani delle quattro contrade di Cerreto Guidi lo scorso anno.

La Villa Medicea sarà lo sfondo per la disfida delle contrade Porta Caracosta (bianconeri), Porta Fiorentina (giallorossi), Porta al Palagio (biancorossi) e Porta Santa Maria al Pozzolo (biancazzurri). Non solo: il Palio del Cerro di sabato 4 settembre e il Palio dei ragazzi di sabato 11 saranno gli appuntamenti centrali del Settembre Cerretese, due settimane di festa che partiranno questa sera, venerdì 27 alle 21.30, con il ringraziamento agli operatori sanitari impegnati durante l'emergenza covid e a seguire il monologo dedicato alla donazione di sangue con Silvia Frasson.

La presentazione è avvenuta quest'oggi in diretta Facebook alla presenza del sindaco Simona Rossetti, del presidente Pro Loco Lorenzo Brunori e dei rappresentanti delle 4 fazioni Fabio Bandini, Rino Sabatini, Alessandro Borromeo e Mattia Corsini.



La preparazione non è stata facile ma il Palio, a differenza di altre competizioni, si presentava come più facile da 'rivedere' in ottica anti-contagio dopo la diffusione dei vaccini. Non ci sono sfide di contatto durante il tiro con la balestra, il tiro alla fune, il lancio degli anelli, la corsa sui troppoli e nella bigoncia. Ogni sfidante ha la sua 'corsia' o il suo spazio dedicato. Solo la sfilata sarà ridotta dall'anello del centro storico alla piazza Vittorio Emanuele II, per evitare contagi.

Per entrare è richiesta la certificazione verde. Sulle tribune vige la capienza massima del 50%: potranno accedere solo 450 spettatori, distanziati l'uno dall'altro. I biglietti sono già in vendita e ne sono rimasti pochi, per cui chi vuole partecipare può contattare la Pro Loco di via Santi Saccenti allo 0571/55671 o alla mail info@cerretoguidi.it. Il biglietto costa 13 euro per il Palio del Cerro, 10 per quello dei ragazzi. Gli altri eventi in calendario sono gratuiti.

Per chi rimanesse fuori dalla piazza dove si terrà la disfida storica, in piazza Dante Desideri, dietro il municipio, sarà allestito un maxischermo per il resto della cittadinanza.

Oltre a queste piccole accortezze, il programma di eventi resta molto ricco, con gli appuntamenti religiosi in onore di Santa Liberata (la processione di giovedì 2 settembre con l'urna e di domenica 12 con l'offerta dell'olio e del cero, la fiera di domenica 5 settembre nell'arco di tutta la serata) e anche momenti dedicati alle contrate, come la cena della vigilia con l'investitura dei capitani e la benedizione per venerdì 3 settembre. Sempre il 2 settembre verranno svelati i due Palii. Evento di punta il concerto con i Mama Mia: A night with the Queen, la tribute band di Freddie Mercury e soci si esibirà mercoledì 8 settembre in piazza Vittorio Emanuele.

Tra gli eventi da segnalare anche la consegna del Cerrino d'Oro a Primo Palatresi, organizzatore del Premio ciclistico Cerreto, giunto alla 75esima edizione e in programma mercoledì 1 settembre.

Elia Billero