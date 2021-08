Pugno alla testa per rubargli il portafogli, succede a Pisa

Nella notte di giovedì 26 agosto, la polizia è intervenuta in zona San Martino a Pisa per la richiesta d’aiuto di un uomo. Le volanti, essendo vicine al luogo indicato dall’uomo nella telefonala al 113, si sono immediatamente portate sul posto. Al loro arrivo l’uomo, un bengalese di 32 anni, apparentemente molto scosso, ha raccontato di essere stato colpito con un pugno alla testa da una persona a lui ignota, che dopo averlo colpito lo ha obbligato a consegnarli il portafoglio contenente 100 € circa. L’uomo è stato prontamente soccorso dal personale medico del 118 e trasportato al Pronto Soccorso. Gli Agenti sul posto hanno anche ritrovato e sottoposto a sequestro un taglierino, per gli accertamenti del caso.