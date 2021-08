Saldi in centro, a Castelfiorentino c'è 'Lo Sbaracco'

Otto giorni di mega-saldi nel centro commerciale naturale di Castelfiorentino. Da lunedì 30 agosto torna “Lo Sbaracco”, evento di fine stagione promosso dall’Associazione CCN “Tre Piazze”, durante il quale i commercianti allestiranno decine di banchi sia all’interno che di fronte ai loro negozi, con tanti articoli di marca e di qualità a prezzi di “saldo-extra”. In pratica, un piccolo bazar dove ci sarà la possibilità di rovistare liberamente per arricchire il proprio guardaroba personale, acquistare prodotti per la casa, confezionare anzitempo un regalo, scovare articoli impensati.

Quest’anno, in modo particolare, “Lo Sbaracco” avrà una durata più lunga rispetto al passato, e sarà suddiviso in due fasi. Nei giorni di lunedì 30, martedì 31 agosto, mercoledì 1 e giovedì 2 settembre esso sarà allestito all’interno degli esercizi di vendita, con orario 9.00-13.00 e 16.00-20.00. Nei giorni di venerdì e sabato, invece (3 e 4 settembre, e quelli successivi del 10 e 11 settembre), esso funzionerà all’esterno, osservando il medesimo orario dei giorni precedenti, nel quale i negozianti assumeranno la veste vera e propria di “ambulanti”, disponendo i loro articoli direttamente sui banchi.

Gli eventi in programma saranno svolti nel pieno rispetto dell’emergenza sanitaria e delle norme anti Covid. Si invitano quindi tutti i partecipanti ad osservare tali regole mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza e indossando la mascherina protettiva.

“Lo Sbaracco” è organizzato dall’associazione del Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze” in collaborazione con la Confesercenti e il Comune di Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa