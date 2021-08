Spaccia in sella a una bici da corsa, arrestato

Era conosciuto come Moser, perché spacciava con una bici da corsa. Un 27enne di origini nigeriane è stato arrestato a Montecatini Terme nella giornata di sabato 21 agosto. L'uomo, in sella alla sua 'Legnano', è stato notato mentre vendeva eroina a un cliente. Per la precisione ha ceduto 3 ovuli per circa 6 dosi. Dopo la compravendita si è allontanato, lasciando la bici a un palo. La polizia municipale ha assicurato il mezzo al palo e si è diretta verso lo spacciatore. Intuita la situazione, il 27enne è tornato alla bici ma non ha potuto usarla, quindi è scappato a piedi. La fuga è durata poco, la municipale lo ha fermato e arrestato. Il giovane adesso è in carcere a Prato.