Trovato con hashish, marijuana e patenti false: denunciato

Un 27enne di Carmignano è stato denunciato perché trovato con hashish e marijuana. Fermato dai carabinieri a Seano, era in possesso di 5 grammi delle due sostanze stupefacenti. La perquisizione è andata avanti a casa del giovane, dove i militari hanno trovato altra droga, ma soprattutto una serie di vasi con messi a dimora i semi per la coltivazione casalinga di marjuana; il tutto corredato con la relativa attrezzatura di lampade alogene per la necessaria illuminazione artificiale.

I militari hanno ricostruito che lo stupefacente sarebbe stato destinato allo spaccio nello stesso comune di Carmignano. Il giovane, già denunciato per guida senza patente, aveva tre titoli di guida falsi intestati a suo nome. Su questo stanno indagando i carabinieri.