Ubriaco alla guida, provoca incidente a Pistoia

Nella serata di ieri, giovedì 26 agosto, alle 23.50 circa, all’intersezione tra via dei Pappagalli e via Matteotti si è verificato un sinistro stradale tra una moto e un autoveicolo. A seguito dei controlli effettuati dagli agenti della Polizia Municipale guidata dalla comandante Ernesta Tomassetti, il conducente è risultato in stato di ebbrezza alcolica.

Mentre percorreva via dei Pappagalli in direzione nord, all’altezza del semaforo posto all’incrocio con via Matteotti, il motociclo è stato centrato in pieno da una Peugeot 308. L’auto proveniva dal lato opposto di via dei Pappagalli e il conducente stava effettuando una svolta a sinistra in via Matteotti senza concedere la dovuta precedenza, infrazione che prevede la decurtazione di due punti sulla patente.

A seguito dell’urto, il motociclista e la passeggera sono rimasti feriti, illeso il conducente dell’auto. Quest’ultimo, da accertamenti, è risultato positivo all’alcolemia. È stato deferito, dunque, all’autorità giudiziaria mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo per 180 giorni.