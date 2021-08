Asfaltature e carreggiate, i lavori per settembre a Firenze

Lavori di asfaltatura in via Andrea Del Sarto, il rifacimento della carreggiata in via Belisario Vinta, la sostituzione di un vecchio palo in via dei Bassi. Questi alcuni dei cantieri che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.

Ecco l’elenco:

Via Andrea Del Sarto e via Vincenzo da Filicaia: sono previsti lavori di asfaltatura dal 30 agosto al 3 settembre con vari provvedimenti. In via Vincenzo da Filicaia nel tratto via Giovan Battista Fagiuoli-via Andrea Del Sarto ci sarà il divieto di transito a tutti i veicoli; nel tratto tra via Ramazzini-via Fagiuoli sarà istituito un doppio senso di circolazione; via Andrea Del Sarto tra via del Mezzetta e piazza San Salvi sarà chiusa mentre nel tratto tra la piazza e il civico 25 ci sarà solo un restringimento di carreggiata in fasi successive.

Via Fratelli Cecchi-via Piantanida: dal 30 agosto al 24 settembre ci saranno lavori di manutenzione di una facciata. In via Fratelli Cecchi ci sarà l’istituzione del senso unico nel tratto tra via Piantanida e via di Motrone; in via Piantanida ci sarà un restringimento di carreggiata dall’incrocio con via Pratese a via Cecchi.

Via Belisario Vinta: un cantiere per rifacimento dell’asfalto occuperà la strada dal 30 agosto al primo settembre, nel tratto tra via delle Cinque Vie a via di Vacciano, nel Comune di Bagno a Ripoli. Previsto il restringimento di carreggiata.

Via di Castello: nel tratto tra via della Querciola e via di Bellagio sono previsti lavori dal 30 agosto all’11 settembre per scavo e posa di cavo di fibra ottica.

Via dell’Oriuolo: dal 30 agosto al 18 settembre è previsto un cantiere all’altezza di via Folco Portinari.

Via del Pozzino: lavori dal 30 agosto al 27 novembre nel tratto tra piazza Dolci e l’intersezione con via Pisana per un cantiere edile.

Via di Barbacane: il 30 agosto dalle 7 alle 18 è previsto un transito di minigru con cingoli tra il civico 45 e l'intersezione con via della Piazzuola.

Via Domenico Michelacci: il 30 agosto dalle 9 alle 19 all’intersezione con via Ferrarin e via della Cupola sono previsti lavori con piattaforma aerea.

Via dei Giunchi: dal 30 al 31 agosto sono previsti lavori di riqualificazione del cavalcavia autostradale in orario notturno dall’intersezione con via Sacco e vanzetti fino al termine della strada in zona aeroportuale.

Via dei Bassi: per la sostituzione di un vecchio palo lavori nel tratto tra via Canova e via Massa dal 30 al 31 agosto, in orario 8-17.

Borgo Santa Croce: previsto un cantiere per il rifacimento di una facciata tra i civici 2 e 8, dal 30 agosto al 28 ottobre.

Via Lapini: è previsto un cantiere di scavo per allaccio fornitura elettrica a un impianto pubblicitario dal 30 agosto all’8 settembre nel tratto tra piazza Alberti e via Landucci.

Via Borgognona: dalle 9 alle 18 del primo settembre, nel tratto via Filippina-via dei Bentaccordi, è previsto un trasloco.

Via della Villa nuova: sono previsti lavori edili dal primo al 30 settembre nel tratto via primo settembre-via di Peretola.

Borgo Pinti: il 2 settembre previsto un cantiere con piattaforma aerea dalle 9 alle 19 nel tratto via Laura-via della Colonna.

Viale Europa: lavori notturni dal 3 al 4 settembre nel tratto tra via Olanda e via San Marino.

Via di Ripoli: per sostituzione di un chiusino idrico e fognario lavori dal 4 al 5 settembre nel tratto via del Paradiso-via Lussemburgo.

Via di Quarto: è previsto uno scavo per un intervento di riqualificazione dell'illuminazione pubblica dal 4 al 17 settembre nel tratto via della Quiete-via Niccolò da Tolentino

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa