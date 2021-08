Cadavere nel Livornese, non ci sono segni di violenza sul corpo della donna

Si brancola ancora nel buio in merito all'identità della donna trentenne scoperta cadavere lungo la strada che collega San Vincenzo con Campiglia Maritima in un campo di olivi.

La donna non mostra nessun segno di violenza sul corpo, è caucasica e di corporatura molto magra e con la dentatura consumata. Così afferma l'autopsia effettuata. L'esame tossicologico richiesto non potrà essere effettuato per l'avanzato deterioramento degli organi interni e per la mancanza del sangue. L'esame delle larve invece permetterà di stabilire la data del decesso.

Non ci sarebbero secondo gli inquirenti legami con il rave party a Valentano.