Verso il Campus Sesa: altri 6mila mq di uffici, campi sportivi e area green

Paolo Castellacci e Alessandro Fabbroni (foto gonews.it)

"I nostri lavori o si fanno rapidamente o non si fanno". Un monito quello pronunciato dal presidente della Sesa di Empoli Paolo Castellacci che si scontra da tempo con le pastoie burocratiche e le numerose autorizzazioni che servono per edificare ed espandere il già grande polo di via Piovola.

Se i numeri degli ultimi 12 mesi evidenziano la decennale crescita (tra cui più di mille dipendenti in più in un anno), a questa si accompagna anche una revisione degli spazi nell'area di Empoli Est, da alcuni anni collegata direttamente anche con la Fi-Pi-Li grazie alla 'variantina'.

Nello specifico dai 22mila mq di superficie occupata con immobili, la Sesa ha in programma di aggiungere 6mila mq in più, più di un quarto del volume attuale. Ma prima il lavoro viene fatto su alcune strutture già esistenti. Ad esempio nella palazzina rossa da settembre verrà stabilita una partnership con l'agenzia Asev per gestire i corsi di formazione utili a preparare i 'dipendenti di domani' dell'azienda empolese.

La palazzina rossa della Sesa di via Piovola (foto gonews.it)

Altro 'movimento' in programma sarà il trasferimento di Ollo Store, che da piazza Matteotti avrà lo store dedicato anche in Sesa. Il negozio è specializzato nella vendita di materiali digitali di tutti i tipi.

I piani più in grande della Sesa riguardano invece i nuovi spazi. L'ampliamento del terzo edificio servirà a creare delle postazioni di coworking, dedicate a chi vuol lavorare 'vicino casa' ma non necessariamente tra le quattro mura domestiche. La pandemia ha insegnato quanto sia difficile talvolta ritagliarsi degli spazi tutti propri e per questo Sesa continua a venire incontro alle esigenze dei giovani lavoratori.

Per quanto riguarda i 6mila mq di nuove strutture, verranno utilizzati per uffici e postazioni per dipendenti oltre che per una parte di magazzino, in modo da accentrare le forniture che al momento si trovano a Montelupo Fiorentino.

All'esterno, da tempo è in programma l'intento di un'area green dove poter costruire un campo sportivo e anche una palestra. Così da attuare in tutto e per tutto la logica del campus Sesa con tanti servizi a disposizione dei lavoratori. Gli investimenti ammontano a più di 10 milioni di euro.

Di mezzo c'è, come detto in apertura, la burocrazia. "Vorremmo fare delle cose da 8, 10 anni ma servono troppe cose - continua ancora Castellacci -. Un esempio: solo a maggio 2021 è arrivato il permesso per ampliare il parcheggio, la domanda l'avevamo fatta nel 2004, per questo vedete cantieri al momento. Ci sono allentamenti per aspetti burocratici sulle nostre infrastrutture che penalizzano il nostro territorio. Tutti hanno aiutato, anche la sindaca, e ringraziamo per questa volontà ma ci sono troppi vincoli".

Elia Billero