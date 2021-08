Coronavirus Empoli e Cuoio, 54 contagi. Record Santa Croce per la rsa

Il bollettino dei contagi di oggi, sabato 28 agosto, per l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio risente del dato negativo degli ospiti e delle operatrici della Rsa 'Meacci' di Santa Croce sull'Arno, che ha avuto un focolaio interno di contagi. Per questo il comune del Cuoio registra 19 contagi, quasi come tutto l'Empolese Valdelsa. Andiamo a vedere il dettaglio:

Zona Empolese Valdelsa 21 contagi

Gambassi Terme 2

Fucecchio 5

Montelupo Fiorentino 3

Vinci 3

Capraia e Limite 1

Castelfiorentino 2

Empoli 5

Zona comprensorio del cuoio 33 contagi

Santa Croce sull'Arno 19

Castelfranco di Sotto 9

San Miniato 4

Montopoli in Val d'Arno 1