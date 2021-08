Elezioni Massarosa, ci sarà anche il Pci con Sonia Sacchetti candidata sindaca

Il Partito Comunista Italiano di Massarosa si presenterà con proprie candidature e con il proprio simbolo insieme a Rifondazione comunista a sostegno della candidata sindaca Sonia Sacchetti.

In un momento così delicato, con una comunità allo sbando dopo i disastri operati dalla destra durante due anni di pessima amministrazione che abbiamo contribuito a cacciare anzitempo, vogliamo restituire dignità alla Politica fuori dai giochi di potere e di poltrone e fuori da logiche di imposizione di candidature dall’alto.

Non vogliamo essere complici di alcuna ambiguità sostenendo forze politiche che sono insieme al Governo del Paese mentre in periferia promettono di ripristinare servizi essenziali dopo averli tagliati a tutti i livelli (sanità, scuola, trasporti, sociale ecc…); oppure che vogliono riqualificare il parco ed il lago dopo che questo è stato trascurato per decenni o avvelenato coi fanghi delle concerie su cui la politica si è mostrata distratta se non complice.

Lavoreremo a sostegno di Sonia, una candidata del popolo e per il popolo, per dare un segnale di cambiamento forte del modo di stare nelle istituzioni e tra la gente.

Fonte: Partito Comunista Italiano – Sezione di Massarosa