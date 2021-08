Forza centro di accoglienza e minaccia col coltello: arrestato

Era entrato in un centro di accoglienza di Riotorto, nel comune di Piombino, minacciando di morte 3 persone. Per questo un 27enne nigeriano è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Piombino nella notte tra sabato e domenica scorsi. Aveva usato un coltello da cucina dalla lunga lama per scardinare la serratura di una porta-finestra. Quando gli occupanti si sono svegliati per i rumori l'uomo li ha minacciati. Nel frattempo l'addetto alla vigilanza ha allertato i militari che hanno arrestato e trasferito in carcere a Livorno l'uomo. Il gip ha convalidato in seguito l'arresto. I reati contestati sono violazione di domicilio e minaccia, aggravati dall'uso di un coltello.