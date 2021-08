Fuoco nei campi di Artimino, denunciato piromane 50enne

I carabinieri di Carmignano, in collaborazione con la locale Polizia Municipale, hanno identificato e denunciato alla Procura l’uomo che ieri pomeriggio, nel comune di Carmignano, si è reso responsabile di un incendio appiccato in una area rurale della frazione Artimino.

Solo l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e dei Volontari del V.A.B. ha impedito che l’incendio si propagasse ulteriormente assumendo più gravi connotazioni: così come immediata è stata la risposta dei militari della Stazione e della locale Polizia Municipale, che hanno avviato accertamenti e ricerche lampo rivelatesi efficaci per l’individuazione del responsabile dell’accaduto; un italiano 50 enne, residente a Cascina, che era stato visto nelle immediate vicinanze dell’evento e quindi poi rintracciato e controllato.

L’uomo avrebbe appiccato il fuoco in quattro punti diversi di una superficie coperta da macchia ed arbusti, provocandone l’incendio per un area che è rimasta contenuta in circa 150 m. solo grazie all’immediata attivazione del personale addetto allo spegnimento.

Ancora da chiarire i motivi del gesto, quanto lo stato soggettivo del responsabile che - nell’immediatezza dei fatti - non ha negato gli addebiti ed al quale i Carabinieri hanno sequestrato l’accendino antivento utilizzato per le accensioni.

Fondamentale per contenere la propagazione delle fiamme è stata la tempestività con la quale l’incendio è stato segnalato.