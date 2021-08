GuidaXbene, giovani informati da Anpas anche al Beat

Divertirsi è importante, ma dopo una serata trascorsa con gli amici è altrettanto importante guidare in sicurezza, conoscere i rischi ed evitarli. È questo il messaggio lanciato da Anpas in occasione del ‘Beat Garden’ 2021.

Al Parco di Serravalle, dove si sta svolgendo fino a domenica 29 il festival estivo empolese, è presente anche il gazebo delle Pubbliche Assistenze per la guida sicura. Seguendo la campagna di Anpas Nazionale “Buona Strada” i volontari ‘moltiplicatori’, esperti in comunicazione sulle corrette regole da tenere alla guida, svolgono mirate presentazioni del progetto “GuidaXbene”.

Si tratta di volontari che hanno seguito una specifica formazione, dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, dalla zona Fiorentina e da fuori regione, che offrono durante le serate del Beat un’opera di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai giovani, in particolare dai 16 ai 25 anni, fascia di età maggiormente esposta al rischio incidenti.

Quali sono le buone pratiche da adottare quando si è al volante? Quali sono i rischi di uno stile di guida non sicuro?

Attraverso gadget e materiale informativo, Anpas spiega e ricorda, a chi decide di presentarsi allo stand in maniera volontaria, come guidare in modo sicuro. Viene inoltre dimostrato quali sono gli effetti che l’alcol può provocare mentre si è al volante. Sopra un tappeto, che riproduce una strada, le persone che si sottopongono al test provano prima attraverso la propria vista il percorso da sobri. Successivamente, indossando un paio di occhiali dalle lenti che distorcono la realtà, viene simulata la vista sotto gli effetti dell’alcol.

Oltre al percorso che mostra la guida in stato di ebbrezza, viene rilasciato vario materiale tra cui un etilotest usa e getta, da utilizzare nei momenti più opportuni, magari dopo una serata trascorsa in un locale e prima di tornare verso casa.

Il gazebo di Anpas, che per l’occasione riunisce l’associazione a livello locale regionale e nazionale, è stato presente al Beat Festival dalla prima sera mercoledì 25 fino all’ultima, domenica 29 agosto. Trovare i volontari delle Pubbliche Assistenze al Parco di Serravalle è facilissimo: lo stand è posizionato tra l’entrata del parcheggio e il Green Bar.



Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino – Comunicazione