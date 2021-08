Un incendio si è sviluppato a bordo di una nave cargo della Moby nel porto di Livorno. Fortunatamente, però, non ci sono stati feriti. La nave, la 'Pietro Manunta', si trovava all'ormeggio nel porto. Quando il personale di bordo ha notato del fumo uscire dalla sala macchine è stato lanciato l'allarme. Sul posto un'imbarcazione attrezzata per lo spegnimento dei pompieri portuali e un rimorchiatore dotato di idranti. L'incendio è stato spento in poco tempo.