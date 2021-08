La città dei lettori: Roberto Saviano con la Lectio 'Gridalo' fra i protagonisti di domenica 29

Sarà Roberto Saviano con la la Lectio “Gridalo“ a chiudere la quarta edizione del Festival “La città dei lettori” domenica 29 agosto a Villa Bardini a Firenze (Costa San Giorgio, 2).

La rassegna, dedicata al libro e alla letteratura, vede nel motto “Leggere cambia tutto” l‘essenza della manifestazione, perché la lettura pone sempre nuovi orizzonti.

L’iniziativa è ideata e curata dall’Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano, la collaborazione e il contributo di Fondazione CR Firenze e Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, il contributo di Estate Fiorentina 2021 del Comune di Firenze e il supporto di Unicoop Firenze, di IED Firenze - Istituto Europeo di Design e Cesvot.

L’ultima giornata del festival a Villa Bardini, domenica 29, parte alle ore 8:30 (Prato) con Yoga Book: appuntamento con Simone Lisi e il suo Padre occidentale. L'ineffabile origine dello yoga (Effequ) e la lezione di yoga del maestro Andrea Lisi (prenotazione obbligatoria su www.lacittadeilettori.it).

Avanti, alle ore 11:00, con Florence book party: l’appuntamento firma copie per gli amanti del romance, del genere storico, del chick lit, della narrativa contemporanea e dei romanzi per giovani adulti. Iniziativa a cura di Sara Menichetti del blog Il bello di esser letti. Saranno presenti le autrici e gli autori: Federica Bosco, Anna Premoli, Sara Rattaro, Anna Zarlenga, Paola Chiozza, Paola Servente, Monique Scisci, Adele Vieri Castellano, Cristina Fantini, Francesca Cani, Naike Ror, Diego Galdino, Viviana Picchiarelli, Valentina Vanzini, Emily Pigozzi, Valentino Notari, Benedetta Cipriano, Silvia Bonizzi, Charlotte Bonizzi, Charlotte Pugi, Cristina Robin, Lea Landucci, Veronica Variati, Jenny Anastan, Marilena Barbagallo, Alice Bianchi Winchester, Silvia Carbone, Daria Torresan, Brunilda Begai, Elena Mearini, Marco Martucci, Nicole Teso, Elisabetta Trodella, Lorna Olivero, Valentina Torchia e Alessio Tavino

Sempre alle ore 11:00 (Prato) è in programma l’appuntamento per i bambini (5 - 8 anni) Io Leggo! che vede l’incontro interattivo su Che cosa succede se Tarzan e Anna dai capelli rossi s’incontrano alla fattoria degli animali? (Gallucci) con Lilith Moscon, Teresa Porcella e Cristina Vernizzi.

Alle ore 11:30 Paesaggi letterari: passeggiata nella storia e nelle storie di Villa Bardini. L’iniziativa, a cura di Serena Jaff e Francesca Ciappi, è nata per far conoscere i luoghi della città a chi partecipa al festival, in compagnia di guide specializzate e di un autore del programma. Per la partecipazione - costo 8 euro - è necessario prenotarsi su www.lacittadeilettori.it.

La mattina si chiude (ore 12:00 – Bosco) con un nuovo incontro con Io Leggo! e Fifa blu storie per allenare la paura…tratte dalle fiabe della tradizione, dai Grimm a Calvino. Lo spettacolo di narrazione è con Teresa Porcella. L’iniziativa è dedicata ai bambini e agli adulti di tutte le età.

Il pomeriggio inizia con un nuovo appuntamento di Io Leggo! alle ore 17:00 (Terrazza) e Ascoltando con Leo e Lia che prende ispirazione dai libri di Laura Orvieto, Leo e Lia Storia delle storie del mondo (Giunti). L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Laura Orvieto - Firenze, vede la partecipazione di Teresa Porcella (regia e voce narrante), Gianni Cammilli (chitarra) e dell’Associazione SciogliLibro (scenografie e illustrazioni dal vivo).

Fra le iniziative del pomeriggio, alle ore 17:30, Paesaggi letterari: passeggiata con Luca Starita e il suo libro Canone ambiguo (Effequ). Per partecipare - costo 8 euro - è necessario prenotarsi su www.lacittadeilettori.it.

Si prosegue, alle ore 17:30 (Belvedere), con Emanuele Coccia e La filosofia della casa (Einaudi), dove viene affrontato il tema della casa come luogo che separa noi dal resto del reale. L’autore non mette in gioco solo la filosofia, ma include elementi autobiografici (i suoi trenta traslochi), la psicanalisi, la biologia, l'antropologia, l'attualità.

Avanti ancora, alle ore 18:00 (Terrazza), con Emiliano Gucci e il suo Le anime gemelle (Feltrinelli). Una telefonata interrompe la vacanza isolana di Fausto e Bianca, iniziata nel tentativo di superare la loro crisi di coppia. Lui viene richiamato perché il gemello ha combinato “una cosa brutta, una cosa grave”. Lo scrittore esplora senza paura la doppiezza delle nostre azioni e pulsioni e indaga il mistero della gemellarità.

Nuovo appuntamento con Io Leggo! alle ore 18:30 (Prato), in programma Guardando e disegnando il cupolone! Laboratorio di disegno dal vivo a partire da La Cupola del Brunelleschi (Kleiner Flug) con Alessio D’uva, Marco Cei e Ylenia Romoli.

Fra i protagonisti della giornata, alle ore 18:30 (Belvedere), anche Mario Desiati e Spatriati (Einaudi): i protagonisti sono due ragazzi che vedremo crescere nel corso del libro fino a diventare adulti, Claudia e Francesco, accomunati dalla condizione di sentirsi esuli.

Nuovo ospite della giornata, alle ore 19:00 (Terrazza), Nicola Lagioia con il suo La città dei vivi (Einaudi), libro che espone una profonda ricostruzione dell’omicidio di Luca Varani, avvenuto nel marzo del 2016, e compiuto da Manuel Foffo e Marco Prato. Un gesto inspiegabile, inimmaginabile anche per loro stessi pochi giorni prima. La notizia calamita immediatamente l’attenzione della gente, sconvolgendo nel profondo l’opinione pubblica.

Chiude la kermesse, alle ore 21:00 (Belvedere), Roberto Saviano con la Lectio “Gridalo“ (Bompiani). Lo scrittore si ispira al suo libro dove parla a quel ragazzo che è stato lui quando frequentava il liceo Diaz a Caserta e gli si rivolge come se fosse un altro sé, per metterlo in guardia dai pericoli e dalle trappole.

Il progetto “La città dei lettori” continua il suo percorso itinerante fra i comuni toscani: dal 2 al 4 settembre fa tappa a Calenzano e il 10 e 11 settembre a Bagno a Ripoli.

Tutto il programma su www.lacittadeilettori.it.

Gli eventi sono stati pensati e organizzati per consentirne la fruizione in piena sicurezza sanitaria. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti e senza prenotazione) e sarà garantito il rispetto delle misure anti Covid.

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani (rif. D.L. del 23 luglio 2021), per accedere alle attività culturali de “La città dei lettori” è obbligatorio esibire al personale addetto il Green Pass corredato da un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Gli appuntamenti di Paesaggi Letterari hanno un costo di 8 euro e devono essere prenotati.

La capienza massima per ogni evento sarà regolata secondo le norme di sicurezza sanitaria in vigore e nel rispetto della salute di tutti i partecipanti. In caso di massima capienza l’ingresso verrà chiuso per mantenere la sicurezza degli ambienti d’incontro.

Il pubblico dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli organizzatori: all’ingresso verranno chieste le generalità e un numero di telefono (che sarà tenuto in archivio dall’Associazione Wimbledon APS per quindici giorni e usato unicamente per materia di sicurezza sanitaria); qualora le norme vigenti non indichino diversamente e durante la permanenza agli eventi si dovrà indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza dagli altri ospiti.

Oltre a essere uno dei primi eventi letterari italiani plastic free, “La città dei lettori” si tinge di verde con il progetto “La foresta dei Lettori” creato in collaborazione con Treedom, che ha l’obiettivo di abbattere la produzione di CO 2.

“La città dei lettori” si inserisce nel progetto Piazza Dante #Festivalinrete che unisce quarantaquattro Festival di approfondimento culturale italiani. Sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact, Piazza Dante #Festivalinrete è una delle più importanti iniziative che nel 2021 renderanno omaggio a Dante Alighieri in occasione dei settecento anni dalla morte.

Per ulteriori informazioni www.lacittadeilettori.it

LA RIVISTA “LA CITTA’ DEI LETTORI”

La rivista “La città dei lettori”, diretta da Gabriele Ametrano, curata dall’Associazione Wimbledon APS e pubblicata da Edizioni Clichy, raddoppia la veste editoriale e ora è disponibile in tutte le librerie in formato cartaceo. Una rivista letteraria legata al Festival “La città dei lettori”, nato nel 2018 a Firenze, a Villa Bardini, e sin dall’inizio punto di riferimento per i lettori di tutta Italia.

Articoli e approfondimenti a firma degli autori e degli amici de “La città dei lettori” che hanno animato le varie edizioni della rassegna letteraria. Racconti di esperienze di lettura, consigli e aneddoti, tutti da sfogliare. Il nuovo progetto accompagna le pubblicazioni online della rivista che continua a proporre inediti di numerosi scrittori italiani.

La nuova “Rivista La città dei lettori” vuole essere uno spazio di lettura e condivisione. Inaugurata sul sito www.lacittadeilettori.it, ha riscosso subito un grande successo e diventa oggi una rivista in formato cartaceo distribuita nelle librerie di tutta Italia, nella quale sono gli scrittori a parlare delle proprie letture.

Un invito alla lettura che richiama lo slogan del festival: “Leggere cambia tutto”. Perché leggere cambia i nostri orizzonti, le nostre conoscenze, il nostro sguardo sulla realtà.

IL CROWDFUNDING

Sulla piattaforma Produzioni dal basso prosegue la campagna per sostenere il festival e i progetti a esso legati. “La città dei lettori” sosterrà, inoltre, con parte dei fondi raccolti, due progetti in ambito solidale e sanitario: quello internazionale di Busajo Onlus, con il suo lavoro di educazione e avvio al lavoro dei ragazzi di strada di Soddo, in Etiopia, e la ricerca scientifica e le attività sanitarie di Geca Onlus - Giovani e cuore aritmico onlus - per tutti coloro che sono affetti da cardiomiopatie genetiche che possono portare a morte improvvisa. Un supporto di grande valore che tocca da vicino i ragazzi, ma anche grandi atleti come Davide Astori. Proprio ricordando il giocatore della Fiorentina, a tre anni dalla scomparsa, l’Associazione Wimbledon APS vuole sensibilizzare tutto il suo pubblico alle buone pratiche.

