La Villa Medicea illuminata per il grazie di Cerreto Guidi al personale sanitario

Il Settembre Cerretese, organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco, è stato inaugurato nella serata di Venerdì 27 agosto con un sentito ringraziamento tributato al personale sanitario per l’impegno profuso durante la pandemia.

Il Sindaco Simona Rossetti, a nome di tutta la comunità di Cerreto Guidi, ha ripercorso i difficili mesi durante i quali la sanità si è prodigata per far fronte a una situazione senza precedenti.

Sul palco davanti alla Villa Medicea, è sfilato il personale dell’Ospedale San Giuseppe, del territorio, del Dipartimento di prevenzione, della Casa della Salute di Cerreto Guidi, della Casa della Salute di Empoli, ma anche farmacisti, psicologi, per non tacere della Protezione Civile, dell’Associazionismo e del Volontariato.

Un’ applaudita passerella accompagnata dal rullo dei tamburi, dal suono delle chiarine e dalle evoluzioni degli sbandieratori della contrade del Palio del Cerro. L’ingresso del personale sanitario è stato preceduto dalle note dell’Inno italiano con Mirco Dimitrio e Tiziano Barbafiera sul palco.

Il Sindaco ha consegnato a tutti una pergamena come testimonianza di ringraziamento per il generoso e appassionato lavoro svolto in questi mesi tanto complessi.

Alla serata hanno preso parte anche le autorità. Ha parlato, fra gli altri, l’assessore regionale Simone Bezzini, ribadendo la necessità di proseguire lungo la strada della vaccinazione come argine per il contenimento del contagio.

Sono intervenuti, inoltre, il Sindaco di Fucecchio, nonché Presidente della Società Empolese Valdarno Valdelsa Alessio Spinelli, il Sindaco di Montelupo Fiorentino e delegato nazionale ANCI alla Protezione civile Paolo Masetti, il Vice Sindaco di Vinci Sara Iallorenzi e il Senatore Dario Parrini.

La premiazione dei sanitari era stata preceduta dallo spettacolo “La vita salva” di e con Silvia Frasson che ha portato all’attenzione, con un monologo toccante, il tema della donazione di cui hanno parlato nell’occasione, il presidente regionale dell’Avis Claudia Firenze e il presidente dell’Avis di Cerreto Guidi Riccardo Donatiello.