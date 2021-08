L'Asl sospende 54 infermieri che non si sono vaccinati. L'Opi invia lettere ai sanitari coinvolti

Sospensione per 54 infermieri che non si sono vaccinati. È quanto avrebbe deciso l'Asl per i suoi dipendenti nelle province di Firenze e Pistoia. Sull'argomento è intervenuto l'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) che ha scritto una lettera a ciascuno dei propri iscritti spiegando che "la sospensione durerà fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in alternativa, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021".

"Nel caso l'inadempimento permanesse - si fa sapere ancora dall'Opi - , o venisse violato il dovere di astenersi dalle prestazioni o dalle mansioni interdette, l'Ordine si riserva di valutare la posizione dei propri iscritti" ai fini di provvedimenti disciplinari.