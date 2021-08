Monumento al Donatore, il cuore inaugurato a Lastra

E stato inaugurato ieri in via Turati il Monumento al Donatore, realizzato dal Maestro Antonio Manzi in collaborazione e grazie al sostegno del Gruppo Fratres G. Nesi di Lastra a Signa, Sezione Avis di Malmantile e Comune di Lastra a Signa.

L’opera, raffigurante un cuore con al centro una stretta di mano e sulla sommità una colomba, realizzata in bronzo e di un'altezza di circa 3 metri, è stata posizionata all’interno del Giardino dei Donatori del Sangue.

Il monumento è stato pensato e voluto dalle associazioni del territorio che si impegnano sul tema della donazione del sangue, insieme all’amministrazione comunale, per sottolineare il valore di questo semplice e importantissimo gesto che può salvare vite umane e per sensibilizzare la cittadinanza sul tema.

All’inaugurazione sono intervenuti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale Monia Monni, il consigliere regionale Fausto Merlotti, il sindaco Angela Bagni e alcuni membri della giunta comunale e del consiglio comunale di Lastra a Signa, oltre alle presidenti del Gruppo Fratres locale Sandra Mugnaini e dell’Avis di Malmantile Stefania Del Fante e a rappresentanti regionali della Fratres e dell’Avis.

L’opera è stata realizzata anche grazie al contributo di tanti cittadini, enti privati e associazioni locali.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa