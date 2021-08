Il cinquantenne morto a Rosignano Marittimo nella giornata di ieri si chiamava Aldo Pellizzari ed era un imprenditore del settore metalli e il sindaco di Rotzo, paese dell'Altopiano di Asiago. Si trovava in vacanza con la famiglia quando è stato colto da un malore durante un bagno in mare. Alcuni bagnanti che lo hanno visto in difficoltà hanno avvertito i soccorritori. Non c'è stato niente da fare.