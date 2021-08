Nonna Giuseppa compie 100 anni, gli auguri a Piombino

Giuseppa Lentini, cittadina piombinese residente a Riotorto, ha raggiunto l’ambito traguardo celebrata dai suoi cari e oggi ha ricevuto la visita del sindaco di Piombino Francesco Ferrari.

“Tanti sentiti auguri a Giuseppa Lentini – ha commentato il sindaco Francesco Ferrari – da parte mia e di tutta l’amministrazione. La nostra concittadina ha spento oggi cento candeline e ha festeggiato il grandioso traguardo con i familiari. Giuseppa non è solo una donna fortissima, è la testimonianza vivente di un secolo di cambiamenti e di eventi cruciali per l’umanità; ha vissuto il dramma della guerra proprio quando era nel fiore degli anni ed ha assistito al rapido e radicale mutamento della società e della nostra città nel periodo successivo. Persone con un tale vissuto rappresentano un tesoro per noi, sono custodi di un’esperienza di vita dalla quale dovremmo tutti attingere a piene mani, al fine di tramandarne la saggezza e valorizzarla, forse l’unico metodo valido che conosciamo per non ripetere gli errori del passato”.