Prevenzione Tumori al Seno, screening gratuito al Barberino Designer Outlet

Arriva domenica 5 e lunedì 6 settembre al Barberino Designer Outlet delGruppo McArthurGlen il secondo appuntamento (dopo il primo al Noventa di Piave Designer Outlet) con il Tour Rosa per la Salute delle Donne di Komen Italia, che offrirà screening gratuiti per la prevenzione precoce del tumore al seno.

Per l’occasione tutto il Centro si tingerà di rosa e a tutte le donne - ma non solo – sarà donato l’ormai famoso Ribbon Rosa di Komen Italia, simbolo della lotta ai tumori del seno.

Sarà possibile prenotare lo screening fino al 30 agosto attraverso l’iscrizione al sito https://www.mcarthurglen.com/outlets/it/it/designer-outlet-barberino/novita/susan-komen/ .

Per tutto il mese di settembre, il Tour Rosa per la Salute delle Donne toccherà anche gli altri tre centri McArthurGlen in Italia (La Reggia, Castel Romano e Serravalle) con l’obiettivo di potenziare le attività gratuite di screening per la prevenzione dei tumori al seno sull’intero territorio nazionale.

Le Unità Mobili di Komen Italia saranno presenti a Barberino Designer Outlet il 5 e 6 settembre per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e, attraverso strumentazioni ad alta tecnologia, offriranno gratuitamente prestazioni cliniche per la diagnosi precoce dei tumori del seno. In ognuno dei Centri McArthurGlen saranno offerti screening senologici su prenotazione, per un totale di 500 screening gratuiti.

“Abbiamo scelto di sostenere la prevenzione perché crediamo fortemente nel progetto di Komen Italia, che lavora da anni con serietà per tutelare la salute delle donne, coinvolgendole in prima persona” – dichiara Maria Chiara Bellomo, Centre Manager di Barberino Designer Outlet. “Sostenere la prevenzione femminile è una scelta importante che il gruppo McArthurGlen dedica alle moltissime donne che vivono ogni giorno i nostri Centri: circa il 70% del personale dei punti vendita e dei dipendenti McArthurGlen è donna e sono donne circa la metà dei visitatori del Centro”.

Komen Italia – organizzazione che da oltre vent’anni è in prima linea nella lotta ai tumori del seno – ha messo in risalto come la pandemia da Covid-19 abbia diminuito la possibilità di effettuare diagnosi preventive. Moltissime donne in questo ultimo anno hanno rinunciato ai controlli periodici registrando in Italia un totale di circa 2.000.000 di screening in meno, dato allarmante che potrebbe comportare un incremento dei tumori nei prossimi anni.

La partecipazione al programma di screening è riservata a tutte le donne interessate al di fuori della fascia di età coperta dallo screening regionale, che non abbiano mai effettuato esami di prevenzione o che non li facciano da oltre 12 mesi, salvo che non si siano nel frattempo manifestati dei sintomi particolari o sia stato diversamente indicato da uno specialista.

Tutte le date e le tappe del Tour Rosa per la Salute delle Donne:

Noventa di Piave: 2-3 settembre 2021

Barberino: 5-6 settembre 2021

La Reggia: 14 e 15 settembre 2021

Castel Romano: 21 e 22 settembre 2021

Serravalle: 28-29 settembre 2021

