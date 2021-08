Rubano 3mila euro di piante ornamentali dal vivaio, arrestati in 3 a Pistoia

Recuperate 3mila euro di piante ornamentali rubate da un'azienda vivaistica di Pistoia nel cuore della notte. I carabinieri hanno sorpreso un furgone bianco che si stava allontanando dall'azienda. A bordo vi erano tre cittadini rumeni che hanno raccontato di essere operai e di essere stati incaricati di spostare alcune piante.

La versione non era risultata convincente per cui sono stati accompagnati in caserma e il proprietario dell’azienda, una volta giunto negli uffici della Stazione di Pistoia, ha detto di non conoscere affatto i tre individui. I tre sono stati arrestati e mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.